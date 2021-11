Turma da Mônica homenageia Marília Mendonça com desenho da cantora

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Twitter)

Um dia depois do acidente aéreo que tirou a vida da jovem cantora Marília Mendonça, 26 anos, as mais diversas homenagens são prestadas na despedida na artista. Neste sábado (6/11), a Turma da Mônica, criada pelo cartunista Mauricio de Souza, homenageou a cantora com um desenho postado nas redes sociais.

No desenho, Marília Mendonça toca um violão ao lado do personagem Chico Bento. "Para Marília Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê", diz a postagem.

Para Marilia Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê. pic.twitter.com/euzXgftJrL — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) November 6, 2021

O desenho é uma das diversas homenagens que artista ganhou neste sábado (6/11). Do lado de fora do ginásio Goiânia Arena, onde ocorreu o velório da cantora, centenas de fãs se aglomeram, e, acompanhados de um violão, cantam os principais sucessos da artista. Ao fim de cada canção, batem palmas e gritam "Viva Marília".

Outros cantores e artistas se manifestaram através das redes sociais, nas quais lamentaram a morte precoce da cantora considerada um fenômeno dentro do gênero sertanejo.