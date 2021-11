Tocou o coração de todo o Brasil

PI Pedro Ibarra

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma voz jovem, importante, potente, transformadora, carismática e no auge. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, era conhecida pelas grandes composições que tocavam no coração das pessoas. A cantora reuniu uma legião de fãs no Brasil inteiro. No YouTube, são 22 milhões de inscritos, no Instagram mais de 37 milhões, no Spotify, mais 8 milhões de ouvintes mensais e no Twitter, mais de 7 milhões de seguidores. Todos esses fãs eram carregados para todas as viagens, os shows e as propagandas da cantora, que os tratava como fiéis amigos ou até confidentes no cotidiano agitado da artista.

Ela era muito popular nas redes sociais também pela capacidade de se comunicar com o público. Marília era conhecida por uma personalidade digital piadista e descontraída, que pregava peças em pessoas próximas e estava sempre antenada nas tendências das plataformas. Ela, com certeza, foi uma das responsáveis por um novo formato de artista de grande porte que lidaram com fãs. A proximidade com que tratava os seguidores atualmente é muito comum, porém Marília foi uma das pioneiras na comunicação.

A partir do grande sucesso, Infiel atualmente possui mais 500 milhões de visualizações no YouTube, a carreira da sertaneja só subiu. Em pouco menos de cinco anos completos de reconhecimento nacional, a cantora concorreu a três Grammys Latinos, todos de Melhor álbum de música sertaneja, saindo vitoriosa, em 2019, com Todos os cantos, Volume 1 (Ao vivo). Ela pode ganhar o prêmio de forma póstuma, já que o último Grammy Latino que concorre é o de 2021, que terá os ganhadores revelados no próximo dia 18. No YouTube, ela teve duas músicas acima dos 500 milhões de views.



















A carreira em números

Infiel, o principal hit da cantora, tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube

Músicas com mais de 100, 200, 300 e 400 milhões de visualizações no YouTube

22 milhões de inscritos no YouTube

37 milhões de seguidores no Instagram

8 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Músicas com mais de 90 milhões de ouvintes no Spotify

7 milhões de seguidores no Twitter