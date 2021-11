Muitas músicas estão prontas

PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A morte repentina de Marília Mendonça ocorreu em meio a uma série de projetos musicais da cantora. Marília tinha músicas gravadas com diversos artistas, incluindo parcerias internacionais. De acordo com o site PopLine, ela deixou músicas com Ludmilla, Dulce María e Lucas Lucco. O lançamento das faixas ainda é incerto.

Marília declarou diversas vezes ser fã do grupo mexicano RBD, que se separou em 2008. Meses antes da morte, a brasileira realizou o sonho de gravar uma música com uma ex-integrante do grupo, a mexicana Dulce María. Durante uma live na sexta-feira (5), a ex-RBD contou que a parceria vai sair de alguma forma.

Em outubro, Ludmilla também contou aos fãs que gravou uma parceria com Marília para o projeto Numanice 2. Lucas Lucco disse que gravou um dueto com Marília.