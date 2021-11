Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (9/11)

OQ Oscar Quiroga

Escolhas difíceis



Data estelar: Lua Vazia a partir das 14h52, horário de Brasília



Entre o abismo e a glória, entre o desejo e a obrigação, entre o nada e a eternidade; este é um momento de fortes emoções, de tensões supremas e, por isso mesmo, de escolhas difíceis.



Observa com realismo imparcial teus problemas e oportunidades, porque está tudo misturado no cenário atual, e joga teu jogo, ciente de que, agora, não há melhor ou pior, há apenas o possível e a necessidade.

Supre tuas reais necessidades dentro do possível e não percas tempo te lamentando pelo que te falta, porque do ventre de tua carência surgirá o tempo das provisões.



Na elevação ou na decadência, essas condições são temporárias, te agarra ao permanente, à luz do teu coração, à Vida de todas as vidas que te sustenta e protege.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por entre o abismo e a glória transita sua alma neste momento tenso do destino, em que há tanta coisa em jogo e, ao mesmo tempo, não se sente com essa bola toda. Não importa, só importa seguir em frente, só isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A prudência não pode ser mais forte do que a vontade de sua alma se aventurar, porque se assim for, você deixaria de evoluir. Partir para a aventura com cuidados prudentes, isso sim, mas deixar de se aventurar, jamais!



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os momentos de apreensão são imprevisíveis, porque pode estar tudo certo por aí, mas mesmo assim a alma ser tomada por sentimentos estranhos e ela, com sua própria inteligência, concluir que algo errado acontece.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O olhar e opinião das pessoas ao seu respeito é algo que precisa ser valorizado, ainda que, do ponto de vista da modernidade, seja o que deveria ser desprezado. O olhar das outras pessoas é muito importante, valorize.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O cenário lhe apresenta muitas potencialidades, tantas que sua alma corre o risco de se distrair com as novidades e, no fim, não conseguir emplacar nenhuma. Escolha uma potencialidade e se foque nela. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não acostumou as pessoas com que se relaciona a expressar seus sentimentos com transparência, por isso, provavelmente elas estranhem este momento, em que sua alma precisa manifestar fortes emoções.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Conforto e segurança, apesar de serem essas condições próprias de algo que se tenta evitar, a tal de zona de conforto, mesmo assim são necessárias, porque de vez em quando a alma se sente exausta e precisa descansar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo merece negociação, porque os interesses são divergentes, porém, no fundo, as pessoas sempre podem se entender em algum lugar, porque há um ponto em comum que as une, nem que seja para perpetuar o conflito.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Administre os recursos disponíveis da melhor maneira possível, para garantir mínima estabilidade e estabelecer uma previsão para os próximos meses. Este é o melhor momento para fazer isso, ainda que difícil.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Deixar de tomar as iniciativas pertinentes também é uma iniciativa, só que às avessas. Este momento é propício para você colocar o jogo em marcha, nem que seja para testar o alcance de sua influência. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sua alma precisa ter uma perspectiva mais realista e honesta do que anda acontecendo e, para isso, você há de transitar pelo mesmo cenário de sempre, porém, observando com cuidado e atenção tudo que acontece.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça a lista das pessoas que se tornaram referência, porque o olhar delas sobre sua vida pode ajudar você a fazer as devidas retificações que se tornaram necessárias. Os relacionamentos são fundamentais.