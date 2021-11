Saiba como será a primeira semana de Um lugar ao sol

CB Correio Braziliense

A primeira semana de Um lugar ao sol vem recheada de emoção. A maior delas com certeza será a morte de Renato (Cauã Reymond), assassinado no lugar do irmão gêmeo, Christian (Cauã Reymond). Esse é mote para que a trama de Lícia Manzo decole.



Antes disso, o público vê como Christian, ao sair do abrigo onde foi criado, descobre o paradeiro do irmão gêmeo e decide procurá-lo. Ao conhecer o irmão, Renato percebe que foi enganado a vida inteira, achando que o gêmeo estava morto. É quando estão tentando se acertar que Renato é baleado por traficantes que procuravam Christian. Pensando em mudar de vida em abraçar a oportunidade que a vida até então lhe negava, Christian assume a identidade de Renato. Apenas Ravi (Juan Paiva) sabe da farsa.



Segunda

Os gêmeos Christian e Renato, separados na infância, completam 18 anos. Enquanto Christian comemora seu aniversário em um abrigo, Renato celebra com sua família adotiva, Elenice e José Renato. Avany se emociona ao discursar sobre o último dia de Christian no abrigo. Elenice presenteia Renato com um apartamento, enquanto Christian recebe de Ravi um porta-retrato de presente para seu novo lar. Christian promete a Ravi que virá buscá-lo quando o menino completar 18 anos. José Renato avisa a Renato que não custeará as despesas no seu novo apartamento e exige que o filho procure um emprego. Christian é desprezado por Ernani, que lhe conta que ele tem um irmão. José Renato sofre um infarto e, antes de morrer, revela ao filho que não é seu pai biológico. Christian decide ir atrás de seu irmão gêmeo. Renato decide morar fora do Brasil. Sete anos se passam e Christian continua na busca por seu irmão. Ravi percebe que Christian está amargurado por não ter conseguido dar continuidade aos estudos. Christian vai com Ravi à festa de aniversário de Lara. Ravi fica impactado ao ver Lara e Christian se beijando. Christian tenta se explicar para Ravi, que não aceita suas desculpas. Christian ateia fogo ao recorte de revista com a foto do irmão. Bárbara e Renato chegam ao aeroporto do Rio de Janeiro.

Terça

Renato fica agitado ao se lembrar do atropelamento que causou. Ravi é acusado de roubo e detido equivocadamente. Renato é pego por policiais depois de comprar drogas no apartamento de Rui. Christian se desespera ao saber o valor da fiança para tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fiança de Renato e põe fim ao relacionamento. Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar que a situação financeira da família está mal. Renato promete a Bárbara que vai parar de beber e usar drogas. Anchieta despede Christian, que decide procurar um traficante para tirar Ravi da cadeia. A mochila de Christian é roubada. Christian diz a Lara que terá que fugir da cidade, e avisa à namorada que ela e Ravi correm perigo. Lara decide fugir com Christian e Ravi para a casa de sua avó. Christian vê Renato em um carro conversível.

Quarta

Christian vai atrás de Renato, que constata que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o pai haviam morrido. Renato furta produtos do supermercado de Bárbara para o irmão. Christian conta a Renato está jurado de morte pelos traficantes do morro do Camelo e precisa deixar a cidade. Bárbara liga furiosa para Renato, que justifica sua ausência no jantar de família por causa de um imprevisto. Christian escuta o recado deixado por Lara em seu celular, dizendo que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa o apartamento de Renato levando a chave. Lara resolve subir o morro à procura do namorado e escuta disparos. Christian se desespera ao saber que Renato foi morto em seu lugar pelos bandidos.

Quinta

Christian volta para o apartamento de Renato. Christian fica assombrado ao ouvir as palavras duras de Bárbara no celular de Renato. Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian no IML. Christian é abordado por Bárbara. Christian decide assumir a vida do irmão. Ravi fica desnorteado ao saber da suposta morte de Christian. Christian/Renato consegue evitar que Ravi suba o morro, deixando o rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa a Bárbara que Santiago passou mal no trabalho. Nicole e Bárbara reclamam da preferência que Santiago tem por Rebeca. Diante da decisão de assumir a vida do irmão, deixando para trás a sua própria vida, Christian/Renato implora a Ravi para não abandoná-lo. Ravi assiste impotente a Christian/Renato tatuar uma águia em seu corpo, exatamente como a do irmão.

Sexta

Christian/Renato aluga um quarto em uma pensão para Ravi e pede que o amigo pegue seus documentos com Lara. Ravi se sente incomodado de ter que mentir para Lara. Christian/Renato descobre que tem uma conta conjunta com a mãe no banco. Castilho deixa claro para Santiago que ele deve parar de trabalhar por causa de sua saúde. Túlio reclama com Ruth por achar pequeno o valor que estão desviando da empresa de Santiago. Elenice estranha a forma como Renato/Christian a trata. Ravi afirma a Christian/Renato que não quer participar da história que ele criou e que prefere voltar para Goiás. Christian/Renato pede Bárbara em casamento. Christian/Renato e Santiago trocam elogios. Christian/Renato é conduzido a seu casamento por Ravi, seu atual motorista. Lara vê o carro de Christian passar. Noca fica preocupada quando a neta lhe diz que viu Christian. Bárbara se desespera ao saber que Christian/Renato ainda não chegou à igreja. Ravi aguarda Christian/Renato decidir sobre seu casamento com Bárbara.

Sábado

Ravi tenta demover Christian/Renato de se casar, sem sucesso. Durante o casamento, Noca joga tarô para a neta e a aconselha a matar o amor que sente por Christian. Rebeca e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com o comportamento de Rebeca. Lara afirma à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi se despede Lara dizendo que o Christian que ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e Christian/Renato para o aeroporto. Bárbara é rude com Ravi, e Christian/Renato repreende a esposa. Christian/Renato liga para o celular de Ravi para pedir desculpas pelas palavras de Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de Santiago.