Compositor da última música de Marília Mendonça revela emoção

RC Rodrigo Craveiro

(crédito: Arquivo Pessoal)

Horas antes do acidente, na sexta-feira passada (5/11), Marília Mendonça gravou stories no Instagram em que mandava recados aos fãs. Em um desses vídeos, ela anunciou o lançamento da música Fã-clube, ocorrido às 11h daquele dia, e entoou um trecho da canção. A música, gravada por Marília, é uma composição feita há seis meses pelo quarteto Rafaela Miranda, Marcos Antônio Dias Silva (Kito), Isabella Resende e Gustavo Martins.

Em pouco menos de dois dias, foi visualizada por 5,9 milhões de pessoas. O Correio falou com um dos compositores. Em viagem ao município de Mara Rosa, Kito contou que a música Fã-clube surgiu de um dia de composição normal.

"Temos um grupo chamado NCS de composição, em Goiânia. Num dia muito feliz, Deus deu essa graça pra gente. Foi umas das músicas mais lindas que fiz. Agora será a música mais importante da minha carreira, da qual lembrarei para sempre", contou, por telefone.

"Quando a Marília falou que ia ficar com nossa música foi uma emoção muito gigante e um momento de muita comemoração. Qual o compositor que não quer uma música gravada pela Marília Mendonça? E ainda surgiu a oportunidade de ser com a dupla Maiara e Maraísa, as Patroas. Então, foi uma emoção muito grande", completou.

A pedido do Correio, Kito cantou um trecho de Fã-clube. Veja o vídeo: