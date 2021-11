Assessoria de Marília Mendonça divulga nota sobre o acidente

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A assessoria de imprensa de Marília Mendonça divulgou, nesta segunda-feira (8/11), uma nota oficial com informações em relação à fatalidade que tirou a vida da cantora e de mais quatro pessoas. Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Anicieli Silveira Dias Filho e o piloto e co-piloto morreram na última sexta-feira (5/11) após o avião de modelo bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, que transportava a cantora e sua equipe, cair próximo à região Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Logo no início da divulgação do acidente, a assessoria garantiu que todos os ocupantes do avião estavam bem.

No documento a assessoria esclarece que: "Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral."

A nota explica que, no local do acidente, foram resgatados os pertences da cantora, entre eles um caderno com composições, um violão dentro da capa, uma mala vermelha e três celulares. A assessoria também explica que a cantora sempre prezou por sua segurança e de toda a equipe, por isso sua agenda de shows e compromissos com a imprensa sempre foi cuidadosamente organizada, para que não houvesse agendamento de compromissos seguidos, no mesmo dia.

O velório de Marília Mendonça e Abicieli Silveira Dias Filho foi aberto ao público no Goiânia Arena, das 13h às 16h30, no último sábado (6/11). Familiares, amigos próximos e artistas estavam presentes no local. Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano, Jorge (dupla Jorge & Matheus), Mateus (dupla Mateus e Kauan), Luísa Sonza, Fernando (dupla Fernando & Sorocaba), Murilo Huff, Naiara Azevedo, Luísa (dupla Luísa & Murilo), João Neto & Frederico, Vitor & Luan, João Reis, pai de Cristiano Araújo, foram até o Goiânia Arena para se despedir da cantora. O sepultamento aconteceu no final do dia, restrito apenas a familiares e amigos próximos da cantora, no Cemitério Memorial Parque. O produtor Henrique Ribeiro foi velado e sepultado no mesmo dia, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, Bahia.