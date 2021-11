Stranger Things Day releva novo teaser e mostra Eleven na Califórnia

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix)

Stranger Things Day, o maior evento mundial sobre uma das séries de maior sucesso da netflix ocorreu neste sábado (6/11) e revelou ao público pontos importantes em relação ao que está por vir em Hawkins. A data não é por acaso. O dia é o mesmo em que o personagem Will Byers desapareceu, lá atrás, na primeira temporada. O serviço de streaming, diante tamanho sucesso, organiza as edições desde 2018, trazendo novidades aos fãs, além de dinâmicas, atividades interativas e entrevistas com o elenco.

O evento apresentou ao público o nome dos novos episódios da quarta temporada, que será lançada no ano que vem. São eles: The hellfire club, Vecna’s curse, The monster and the superhero, Dear billy, The nina project, The dive, The massacre at hawkins lab, Papa e The piggyback. O teaser revela um pouco do que veremos na nova temporada. Ele mostra Eleven (Millie Bobby Brown) escrevendo uma carta para Mike (Finn Wolfhard), se dizendo adaptada e feliz em sua nova vida na Califórnia e em sua nova escola. Entretanto, são mostradas cenas da personagem sofrendo bullying de seus colegas. Quando ela diz estar animada para vê-lo nas férias, cenas de ação e explosões passam pelo teaser, indicando que a nova temporada está repleta de surpresas, dinamicidade e facilmente prenderá a atenção dos telespectadores.

Além do teaser e dos nomes revelados, o evento lançou uma série de produtos temáticos relacionados à produção norte-americana. Bonecos, cereais especiais e uma HQ inspirada na trama estão à venda para os fãs. Stranger Things 4 tem estreia confirmada para 2022 e terá todos os episódios disponíveis na Netflix. Confira o teaser: