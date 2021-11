Fãs questionam após Cauã Reymond interpretar ele mesmo aos 18 anos em novela

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

As redes sociais foram movimentadas com o nome de Cauã Reymond após estreia da novela Um lugar ao sol. Na novela, o ator, de 41 anos, interpreta os gêmeos Christina e Renato desde quando a dupla completou 18 anos.

Apesar de ter o nome entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (8/11), os comentários dos internautas não foram muito positivos, já que o papel foi considerado forçado, principalmente pela diferença de idade entre Reymond e os personagens.

Os internautas relembraram, ainda, o ator Matheus Abreu, que fez a primeira fase dos personagens interpretados por Reymond na minissérie Dois irmãos. A novela, escrita por Lícia Manzo, mostrou no primeiro capítulo como os protagonistas foram separados após o nascimento.

Depois de descobrirem que não são filhos únicos, eles vão em busca do irmão gêmeo. A novela mostra ainda uma nova passagem do tempo: depois de 17 anos, o personagem Ravi (Juan Paiva) vai morar com Christian no Rio de Janeiro.

Cauã Reymond tem 41 anos na cara e colocaram ele mesmo com 18 anos #umlugaraosol pic.twitter.com/j4yk5zzgqZ — Alex Souza (@Alex_Souza_87) November 9, 2021

A globo quer enfiar Cauã Reymond com 18 anos — jamis (@milecraftx) November 9, 2021

botar cauã reymond p fazer personagem de 18 anos quis forçar mto hein globo kkjkkk porra — amanda (@loveonlydulce) November 9, 2021

A novela já começa errada com Cauã Reymond fazendo um rapaz de 18 anos#UmLugarAoSol — TiciCodelia (@TiciAraujo81) November 9, 2021

O Cauã Reymond interpretando um (dois!) moleque de 18 anos: #UmLugarAoSol pic.twitter.com/WGZdAa0yCO — Danilo Legends (@Reenlsober) November 9, 2021

O Cauã Reymond com 18 anos na novela pic.twitter.com/sIARNDUhyW — Gath imunizado (@Gathsanach) November 9, 2021

o Cauã Reymond tá igual os adolescentes da @netflix fazendo um adolescente de 18 anos sendo que tem 30 KKK #UmLugarAoSol — 150K (@edreibendaniel) November 9, 2021

Cauã Reymond fazendo um personagem de 18 anos #UmLugarAoSol pic.twitter.com/N7p6J7e3kw — Lucas Santiago??? ???? (@L_Santiago44) November 9, 2021

Cauã Reymond interpretando um mlk de 18 anos?



Não devia botar Matheus Abreu para essas cenas?



Ele interpretou um personagem jovem de Cauã Reymond em Dois Irmãos.#UmLugarAoSol pic.twitter.com/8j5KQqMP5D — Elsa Corinthiana #RIPMariliaMendonca ??????????????‍???? (@ElsaCorinthiana) November 9, 2021

Cauã Reymond 18 anos não colou, pq não colocaram aquele ator que fez ele jovem em 2 irmãos — talitinhabeirasurto (@TalitaFAndrade) November 9, 2021