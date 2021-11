Cia. de Comédia G7 apresenta: 'Casais Felizes Emagrecem Juntos'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Cia. de Comédia G7 apresenta neste fim de semana a peça Casais Felizes Emagrecem Juntos. A programação está prevista para iniciar sábado com uma sessão às 19h e outra às 21h30, no domingo a sessão será única, com início por volta das 19h. O espetáculo é uma crítica bem-humorada ao mundo fitness. A Cia escolheu o Teatro La Salle, na 906 Sul, para a apresentação.

A peça conta a história do casal Júlio César e Diana, que fazem uma aposta de emagrecimento durante três meses. Depois de enfrentarem personal trainers, dietas, remédios de origem duvidosa, métodos alternativos e tradicionais, o casal descobre que, ao invés de competir e ver quem emagrece mais, devem se ajudar e assim emagrecer juntos.

Apesar da história ser recheada de humor, a peça traz uma mensagem sobre a importância da união e do respeito nos projetos que os casais realizam juntos. O espetáculo segue a linha estética das outras peças da Cia. de Comédia G7, contando com a participação da plateia, música ao vivo, dança e improviso. Os ingressos podem ser adquiridos no site: g7comedia.com ou na bilheteria do Teatro, nos dias do espetáculo a partir das 16h.



Serviço:

Casais Felizes Emagrecem Juntos

Teatro La Salle – 906 Sul

Sábado (13/11): às 19h e 21h30

Domingo (14/11): às 19h

Ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada)

Classificação Indicativa: 14 anos