Sessão da tarde: o filme 'Sem Reservas' é a atração desta quarta (10/11)

(crédito: Reprodução)

Kate Armstrong é a chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. A chef leva seu trabalho com muita seriedade, normalmente as pessoas ao seu redor se intimidam com seu jeito. Sua natureza muito perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchefe que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo, Kate precisa lidar com a responsabilidade de ser guardiã de Zoe, sua sobrinha de nove anos, que se sente deslocada na rotina da tia. Essa é a trama de 'Sem Reservas', filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (10/11).

A comédia romântica dirigida por Scott Hicks é estrelada por Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade e Catherine Zeta-Jones.

Confira o trailer:



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jO3t4h7lwzs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>