Festival reúne artistas lésbicas, trans e não-binárias

CB Correio Braziliense

(crédito: NATHALIA ATAYDE HENRIQUE)

O Festival Corpas Sonora vai reunir, entre esta quinta-feira (11) e 15 de novembro, artistas lésbicas, trans e não-binárias em jam sessions, e vai ser transmitido pelo site do evento. além das apresentações musicais, que ocorrem entre sexta-feira (12) e domingo (14), o festival gratuito também oferece oficinas com transmissão online e rodas de conversa que serão lançadas através de podcasts.

As oficinas serão ministradas na quinta-feira, Carol Dall Farra e Navalha Carrera abrem ao público suas reflexões sobre temas como improviso e estados de experimentação, criação artística e linguagens, frequências sonoras e ruído e a relação do corpo com a música e o ambiente cultural. Carol comanda a oficina Nem tudo pensado, que é sobre improviso, às 19h. E às 20h, Navalha ministra a oficina Para que serve a música?. As inscrições são feitas pelo site.

Os shows serão comandados por Malka, Jadsa, Alice Guél e Jéssica Caitano (12 de novembro); Badsista , Maria Beraldo, Kaique Theodoro e Carol Dall Farra (13 de novembro); e Navalha Carrera, Fernanda Koppe, Elis Menezes e Valéria Barcellos (14 de novembro), sempre às 20h. No último dia, o projeto encerra sua primeira edição com entrevistas inéditas com o quarteto de cada encontro, que sairão em podcasts.

Mais detalhes da programação podem ser conferidos no site do festival.

Festival Corpas Sonoras

Entre 11 e 15 de novembro,às 19h, pelo site do festival. Gratuito.