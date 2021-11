'I'll be there': evento chega a 11ª edição em versão virtual

CB Correio Braziliense

(crédito: Renata Rangel/Divulgação)

Em novembro, o espetáculo I'll be there, conhecido por homenagear o cantor e compositor Michael Jackson, chega a sua 11ª edição. Neste ano, o evento será realizado em modo on-line, em formato de documentário. Até 23 de novembro, a partir das 19h, o projeto busca apresentar alguns dos principais pontos turísticos da capital trazendo elementos teatrais para o seu espetáculo.

Dividido em seis episódios, o projeto promoverá um encontro com seis protagonistas da cena local de Brasília: o projeto em si, apresentando a Torre de TV como marco do surgimento; O astro no Museu de Arte de Brasília; O músico na Concha Acústica; O dançarino na Torre Digital e Museu da República; Os convidados do espetáculo na Casa de Chá; e por fim O ativista na Catedral.

Em dez anos de história, a importância do projeto se dá não somente pela homenagem ao Michael Jackson, o projeto está fundado sobre a coletividade. Trata-se de um encontro de artistas, cada um com sua identidade, impressionando o público pelos locais por onde passa pela sua excepcional qualidade artística e musical.

O espetáculo I'll be there, estará disponível até 23 de novembro no canal oficial do I'll be there no Youtube. Para maiores informações, consulte o Instagram do projeto.

Serviço: Documentário I'll Be There - 10 anos de história.

Transmissão: pelo canal YouTube do I´ll Be There

Rede Social: https://instagram.com/projetoillbethere?utm_medium=copy_link.

Data: 04 a 23/11.

Horário: 19h.

Duração: de 20 a 25 minutos cada episódio.

Classificação: Livre.

Programação:

Episódio I - Torre de TV como marco do surgimento - 04/11/2021;

Episódio II - O astro no Museu de Arte de Brasília - 09/11/2021 ;

Episódio III - O músico na Concha Acústica - 11/11/2021;

Episódio IV - O dançarino na Torre Digital e Museu da República - 16/11/2021;

Episódio V - Os convidados do espetáculo na Casa de Chá - 18/11/2021;

Episódio VI - O ativista na Catedral - 23/11/2021.