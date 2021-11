1ª Mostra Samambaia de Cinema traz oito curtas de produção local

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A primeira edição da Mostra Samambaia de Cinema terá sua estreia no dia 20 de novembro e disponibilizará ao público a reprodução de oito curtas-metragens. O evento, que será totalmente on-line em razão da pandemia, promoverá, além da exibição dos curtas, rodas de conversa, debates e entrevistas com as equipes por trás dos filmes.

Os idealizadores Gabriele Fernanda, Bruna Abreu e Gustavo Letruta são jovens produtores culturais da região e enxergaram em Samambaia a necessidade da representatividade e exposição das pessoas que trabalham em prol da cultura. O festival tem como objetivo promover o trabalho de jovens que atuem fora do Plano Piloto e descentralizar o cenário audiovisual em Brasília, dando, assim, espaço e voz aos projetos periféricos.

Ainda com o objetivo de contribuir para a acessibilidade do audiovisual em Brasília, a mostra promove no dia 21 de novembro, às 14h, um workshop de produção cinematográfica com Gabriele Fernanda, uma das idealizadoras e diretora artística do festival. Os filmes selecionados para serem exibidos (de forma não-competitiva) são: Capikarã, Benevolente, Vagabundos, Quintal, Hoje tem social?, Tecnogênese, A cidade das três meninas e Afeto preto. As inscrições para as atividades formadoras e rodas de conversa estão disponíveis pelo link www.mostrasamambaia.com.