Pizzaria Valentina recebe artistas locais no projeto 'Acoustic Sessions'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Pizzaria Valentina/Instagram)

A pizzaria Valentina, recebe às quintas-feiras atrações musicais com artistas locais. O projeto Acoustic Sessions leva a cada semana um artista, nas unidades da marca, localizadas na 214 Norte e na 310 Sul. O próximo encontro será no dia 11 de novembro, das 19h30 às 22h na unidade da Asa Sul.



A música desta quinta fica por conta do Duo Dobrado, formado por Thay Lima e Kiko Santana. A dupla possui um repertório recheado de hits nacionais e internacionais. Para animar o projeto, a pizzaria oferece promoções no cardápio de drinks.



Os interessados podem realizar reservas por meio do telefone: (61) 3273-7009 e acompanhar as programações nas redes sociais da pizzaria.



Valentina Pizzaria

Data: 11 de novembro (quinta-feira)

Horário da apresentação: 19h30 às 22h

Horário de funcionamento: 11h30 às 15h30 e 18h às 00h

Endereços: 214 Norte e 310 Sul

Reservas: (61) 3273-7009