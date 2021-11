Parte do republicanismo brasileiro é retratado em novo documentário

RD Ricardo Daehn

Carla Camurati, diretora de 8 presidentes 1 juramento — A história de um tempo presente: "Olhei fatos históricos sem buscar emitir opinião" - (crédito: Divulgação)

Apesar das cobranças do público, por enquanto Carla Camurati, 61 anos, descarta voltar a atuar. Famosa como atriz, brilhou na novela Livre para voar e em filmes como Eternamente Pagú. Ao Correio, ela explica: "Não falta nada (para um retorno), mas ando feliz fazendo o que eu tenho feito (direção de filmes)". Em Carlota Joaquina, Princesa do Brazil (1996), a ex-estudante de biologia cravou o marco da retomada da produção no país — levando um público de 1,3 milhão de espectadores para as salas de cinema e recalibrando a cadeia exibidora no país.

Política e arte de qualidade comungavam no filme estrelado por Marieta Severo que encampava um dos maiores amores da diretora de cinema: a história do Brasil. Entretenimento com reflexão sempre deram norte às escolhas da carioca que, no dia do 132º aniversário da Proclamação da República, traz o pré-lançamento do documentário 8 presidentes 1 juramento — A história de um tempo presente, elaborado em três anos, sob o acúmulo de funções de diretora, roteirista e produtora. O longa estreia na próxima quinta-feira, mas tem sessão especial, hoje, em cinema do Espaço Itaú.

E a quem se destina o novo filme? "O painel do filme serve a todos os que viveram a política brasileira nos últimos 35 anos e aos mais jovens, aqueles que vão construir o Brasil do futuro e não viveram o nosso passado recente", comenta, sempre com o pontilhado lúdico que adota em obras de cinema, como a adaptação da ópera A serva Padrona (1999) ou o registro da terceira idade, em Copacabana (2001).

O novo longa não contempla o recorte de eventos do regime militar — "queria falar do nosso processo de redemocratização", enfatiza —, mas não deixa de contemplar golpes e facadas nos eleitores de períodos políticos instáveis. Qual seria a pior das facadas, diante de tantos contornos ao Artigo 78 da Constituição de 1988 — que estipula a promoção "do bem geral do povo brasileiro"? "Difícil dizer... foram muitas e algumas muito profundas", sublinha a artista, que, no passado, foi produtora do longa Getúlio (2014) e nunca deixa de apostar na cidadania, como formadora de público, à frente da organização do Festival Internacional de Cinema Infantil.