Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (12/11)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Sofrer ou não sofrer



Data estelar: Sol e Netuno em trígono; Lua cresce em Peixes.



Sonhamos porque sofremos e também sofremos porque os sonhos são melhores do que a realidade imediata disponível. Será sofrer nosso ineludível destino? Que necessidade teria a natureza de nosso belo planeta de ter nela um reino sofredor?



Não há ciência que explique o sofrer humano, para isso temos as crenças e as lendas, porém, acima de explicações ou confusões está nossa experiência íntima de nossas manobras em busca de driblar o que parece ser nosso inevitável destino.



Eu nunca tive vocação de sofrer. Apesar de ter sofrido, sofrer e, com certeza sofrerei, nunca estacionei dramaticamente nessa condição, e eu não sou um ser humano excepcional.

Se sofrer é inevitável, a extensão do sofrimento pode ser decidida.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São muitas emoções desencontradas e misturadas que sua alma precisa administrar nesta parte do caminho, além do tanto de incerteza que circula à solta pela alma humana. Presença de espírito, é isso que você precisa.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os encontros não programados, mas que provocam emoções peculiares, hão de ser considerados com atenção, porque representam a mensagem que vem através dos mistérios da vida, e que podem ajudar muito a fazer retificações.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É mais importante você fazer o que esteja dentro do seu alcance do que ficar esperando pelas condições ideais para fazer o que deseja. Esperar seria perder tempo; a chance agora é fazer pouco, mas fazer bem. Aí sim!



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Bem no meio dos perrengues habituais acontecem também situações divertidas, e sua alma fica na posição de poder escolher o tipo de emoção que se tornará a nota dominante do dia. Fazer drama? Ou se divertir muito?



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É impossível encontrar explicações lógicas para tudo que acontece, porque a cada dia sua alma se depara com situações que a deixam perplexa, já que jogam por terra tudo que, até pouco tempo atrás, eram crenças inabaláveis.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Converse, mas procure acertar no alvo, escolhendo as pessoas certas com quem conversar, porque abrir o jogo de suas inquietações íntimas a pessoas que não saberão o que fazer com isso, seria perda de tempo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada é grande coisa neste momento, porém, você pode, dando valor aos acontecimentos, se aproveitar dos pequenos detalhes para continuar consolidando o caminho que tire você da penúria e coloque seus pés no progresso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Lute a favor dos seus ideais, em vez de gastar tanto tempo lutando contra o que parece ser obstáculo para essa conquista. De tanto você lutar contra sombras e dificuldades, sua alma corre o risco de perder a luz.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A sensação de vulnerabilidade que toma conta de sua alma há de ser levada a sério e, em vez de você dobrar a aposta, como faria em qualquer outro momento, seria mais sábio recuar e buscar um lugar mais seguro.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O assunto agora é, com certeza, fazer com que as diversas pessoas que compõem o cenário atual de sua vida se entendam da melhor maneira possível, para que consigam unir forças e fazer o que seja necessário.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que seja mais seguro e confortável para você, este é um momento em que se torna legítimo você defender seus interesses e consolidar um caminho no qual sua alma experimente o conforto da previsibilidade.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se sonhos é tudo que você tem de consistente neste momento de sua vida, pois então, se agarre aos sonhos como se fosse o último refúgio no meio do apocalipse. Morte e renascimento, é disso que trata este momento.