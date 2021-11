CB Correio Braziliense

Exposição em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília), a partir das 16h às 20h, na Galeria 4. Ingressos devem ser retirados no site bb.com.br/cultura e no site ou app da Eventim, no dia da sessão, a partir das 9h. Entrada: Gratuita.