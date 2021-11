Dulce Quental lança primeiro single do novo álbum, Sob o signo do amor

CB Correio Braziliense

(crédito: Nana Moraes)

O novo single de Dulce Quental, Apenas uma fantasia, chega às plataformas digitais dia 19. É o primeiro de seu novo álbum, Sob o signo do amor, com lançamento previsto para o início do próximo ano.

Para falar do dilema da vida no caos das redes sociais, onde se desencontra os desejos autênticos em meio à multidão de miragens digitais, a cantora e compositora se entrega à metalinguagem e reestrutura sua própria canção.

Dulce recorta versos e vozes e os cola onde lhe parece interessante. Pratica, por meio dessas e de outras colagens, a mesma “desordem da imaginação” que salta dos versos por ela escritos. A música nunca volta ao mesmo arranjo de antes e a canção, de forma repentina e natural, se torna um rap.

Pairando sobre batidas sincopadas de MPC, coros harmônicos, matizes de sintetizadores analógicos e as guitarras de Pedro Sá, produtor do disco, Dulce canta e versa sobre fantasmas mentais, corta pensamentos metafísicos com o celular e, em seguida, faz o paralelo entre smartphone e o lago de Narciso. Jonas Sá também assina a produção do álbum.

Sob os signo do amor será o sexto álbum da carreira de Quental. Sua discografia é composta pelos Avião de combate (1984), Délica (1985), Voz azul (1988), Dulce Quental (1989) e Beleza roubada (2004).