Sessão da tarde: 'Bater ou Correr em Londres' é exibido nesta sexta (12/11)

Wang e Roy fazem uma viagem no tempo com destino à Londres, no século 19, para recuperar o Selo Imperial da China, que foi roubado por um lorde inglês demoníaco. No caminho, eles conhecem Jack, o Estripador, Sir Arthur Conan Doyle e Charlie Chaplin ainda jovem. Wang deseja vingar a morte de seu pai, o guardião do Selo.Tudo isso regado a muita ação e kung fu. Esse é o enredo de 'Bater ou Correr em Londres', filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (12/11).



O filme é estrelado por Jackie Chan, Owen Wilson, Aaron Johnson, Tom Fisher, Aidan Gillen e Fann Wong.

Confira o trailer: