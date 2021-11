Sessão da tarde: o filme 'As Mil Palavras' é exibido nesta segunda (15/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Jack McCall tem um encontro com um guru espiritual, após o evento o homem descobre uma misteriosa árvore em seu jardim. Jack descobre que a cada nova palavra que pronuncia, uma folha cai e a árvore fica mais próxima do fim, podendo causar a sua morte. Agora, Jack terá que viver sua vida ao máximo, enquanto economiza as palavras que lhe restam. Esse é o enredo de 'As Mil Palavras', filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (15/11).

O elenco é formado por Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke, Cliff Curtis, Emanuel Ragsdale, Lou Saliba e John Gatins.

Confira o trailer: