Interesse por língua de sinais alavanca após lançamento de 'Eternos'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / Marvel)

A publicação de um estudo realizado pelo jornal britânico The independent mostrou ao seus leitores que o interesse no aprendizado da língua de sinais cresceu uma média de 250% em relação a novembro do ano passado. A pesquisa foi feita com base na plataforma de ensino Preply e mostra que essa busca tem relação direta com a atuação de Lauren Ridloff em Eternos, como Makkari.

A Marvel, gigantesca da indústria cinematográfica, tem se mostrado mais aberta à introdução de personagens que tragam consigo atuações representativas. A importância desses personagens no universo não se limita apenas às suas características, muito pelo contrário. A normalidade retratada nos filmes nos ensina a lidar com as diferenças de uma forma muito mais natural e fluida, levando as situações como elas devem ser levadas, com normalidade e respeito.

A atriz comemorou a publicação do estudo em seu Twitter. “Isso é ótimo. Aprenda a língua de sinais com professores surdos/pessoas com perda auditiva/criadores de conteúdo”, escreveu. Além de Lauren, fazem parte do super elenco do filme: Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harrington, Brian Tyree Henry e Barry Keoghan. Eternos está em exibição nos cinemas.