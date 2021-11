Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (15/11)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Treze mil



Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura; Lua cresce em Áries.



Talvez tu me acompanhes há muito tempo, talvez tu leias esta coluna ocasionalmente, ou talvez esta seja a primeira vez que pousas teus olhos nela, fato é que hoje comemoro a coluna de número 13.000.

Foram 13.000 dias, 1.857 semanas, 427 meses e quase 36 anos de acompanhamento ininterrupto para interpretar a íntima relação de céu e terra, servindo agora à quarta geração de leitoras e leitores.



A comemoração é um agradecimento a todas as almas que sistemática ou eventualmente encontraram sintonia e significado nas palavras escritas aqui, num lugar peculiar do jornal, o do entretenimento, no qual não se esperaria encontrar nada muito profundo ou relevante.



Que a Graça da Vida de todas as vidas seja contigo, te abençoando e inspirando para completares tua jornada.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O entendimento que ocorre entre as pessoas envolvidas nesta parte do caminho é um muito bom sinal, mas só isso. Desse entendimento precisam surgir atitudes concretas, porque, de outra maneira, tudo será tempo perdido.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A desordem provocada pelas pessoas não é de todo negativa, porque é o resultado de movimentos concretos que elas fazem na tentativa de fazer dar certo os planos. É hora de colaborar mais e criticar menos. Só isso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entusiasmo é bom, mas não ao ponto de se transformar em ingenuidade. O regozijo do entusiasmo sempre é digno de celebração, mas se obnubilar sua razão, então até ele, de natureza sagrada, há de ser limitado.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A alegria há de ser sempre celebrada, porém, não ao ponto de deixar sua alma cega para as questões práticas que precisam ser resolvidas, nem muito menos para as consequências das atitudes que você tomar.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando pareça estar tudo tão bem que não pareça real, tenha certeza de que não é nada real. Procure manter o juízo e reconhecer que no mundo das ideias as coisas podem parecer fantásticas, mas o que vale mesmo é praticar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No fim, sempre acontece o mesmo, sua alma fica responsável por fazer tudo o necessário para que as coisas se manifestem da melhor maneira possível. É justo? É injusto? Você terá de decidir o que é melhor para você.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pensar que algo ou alguém deveria ser seu é uma ideação bastante complexa, porque, com certeza, há outras pessoas que têm a mesma sensação e se movimentam com rapidez nessa direção. Vale menos pensar e mais fazer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça o que seja bom para você, e se esse movimento beneficiar outras pessoas, melhor ainda, porém, não espere que suas atitudes sejam valorizadas, porque do jeito que anda o mundo, tudo isso resulta em confusão.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A boa vontade e a generosidade hão de ser temperadas com a razão, porque já aconteceu muitas vezes de essas atitudes lhe provocarem muito prejuízo. Não se trata de andar pela margem contrária, mas de ter prudência.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agir com boa vontade é muito importante, porém, mais importante ainda é saber quando limitar essa boa vontade, para que não se converta num convite para as pessoas passarem por cima de você. Limites.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Valorize com a maior racionalidade possível seu trabalho, porque essa é a única e verdadeira forma de as outras pessoas o valorizarem também. Nem muito para lá nem tanto para cá, o preço justo é resultado da razão.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que você aprecia e que deixa sua alma feliz nem sempre pode ser compartilhado de imediato, mas a busca continua, porque felicidade compartilhada é, com certeza, a felicidade que se multiplica também.