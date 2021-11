Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (16/11)

OQ Oscar Quiroga

Lua vazia à tarde



Data estelar: Lua Vazia das 12h52 até 23h19, quando ingressa em Touro.



Objetividade e subjetividade se entrelaçam e convivem simultaneamente na experiência humana de ser e, supostamente, temos a vigília para operar na objetividade, e o sono para a subjetividade.



Porém, na prática não é assim, pois, enquanto estamos despertos também nos dedicamos aos devaneios subjetivos, tanto quanto no meio do sono precisamos ir objetivamente ao banheiro para aliviar a bexiga.



E, ainda por cima, quando a Lua está Vazia em pleno período de ações concretas, como hoje, o céu não brinda com suporte para que o início ou fim de nossas pretensões encontrem uma forma positiva de serem realizadas.



Portanto, adianta o expediente do dia durante a manhã e, se possível, te dedica a descansar quando a Lua estiver Vazia.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As decisões difíceis que sua alma precisa tomar não hão de pesar exageradamente sobre a consciência, porque de alguma maneira misteriosa, está tudo incluído num conjunto amplo e sofisticado de experiências. Se entregue.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É insuficiente enxergar com clareza o alvo que sua alma pretende conquistar, é preciso andar pelo caminho tomando atitudes práticas. O regozijo das visões não é um fim em si mesmo, apenas um estímulo a seguir em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O cenário é complexo e requer toda sua atenção e vigilância, porque os assuntos em andamento são importantes o suficiente para que sua alma preserve o fio da meada e o máximo de atenção ao que de verdade importa.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aja de acordo com o que você considerar que seja justo e certo, mas não espere que as pessoas acolham de braços abertos seu comportamento, porque neste momento o ritmo da competição é a nota dominante.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A sensação de segurança há de ser traduzida em atitudes concretas, porque se você ficar se regozijando com ela subjetivamente, com certeza haverá por aí pessoas que levarão vantagem, por tomarem atitudes concretas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça seu jogo, mas com toda a necessária discrição para que ninguém atrapalhe seus movimentos. Faça seu jogo ocultando suas verdadeiras intenções, porque só assim você obterá os resultados que pretende.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As certezas são todas temporárias, mas servem de ponto de apoio para sua alma se atrever a tomar algumas decisões e as colocar em prática o mais rapidamente possível. O ritmo competitivo é próprio deste momento. Em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Use palavras firmes, porém, evite ofender quem quer que seja com elas. A firmeza há de ser pautada na razão e no respeito, porque somente assim você obterá resultados eficientes para tão delicado movimento.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que sua alma sabe, mas que não sabe como sabe nem muito menos conseguiria explicar a origem. Porém, isso não evita que sua alma continue sabendo o que sabe. O que fazer com isso? Eis a questão! Eis a questão!



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda não há clima para as pessoas entenderem a boa vontade como uma forma de consolidar sua autoridade. Enquanto isso não for assim, você continuará tendo de se manifestar de forma firme e contundente. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que é bom e justo para você nem sempre é enxergado da mesma maneira por outras pessoas, que se sentem injustiçadas com seu comportamento. Não se preocupe, porque essa é uma equação muito difícil de resolver.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As pessoas que você precisa estão todas por aí, mas provavelmente se sentindo tão sozinhas quanto sua alma, porque andam precisando solucionar perrengues e não encontram apoio, já que está todo mundo na mesma.