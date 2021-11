Nos tempos do imperador: Guerra e casamento marcam a semana

CB Correio Braziliense

A semana será de muitas emoções em Nos tempos do imperador. Desde o rompimento do namoro de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Diego (Mouhamed Harfouch) aos preparativos da condessa de Barral (Mariana Ximenes) para voltar à França. Mas outros dois acontecimentos chamarão a atenção: a invasão do Brasil por tropas paraguaias e o casamento de Leopoldina (Bruna Griphão).

Depois de muitas ameaças, Solano Lopez (Renato Birindelli) invade o Brasil, contando com o apoio do deputado Tonico Rocha (Alexandre Nero). A reação de D. Pedro II (Selton Mello) virá nos capítulos da próxima semana.

Nem tudo será tristeza para a família imperial. A princesa Leopoldina e Augusto (Gil Coelho) finalmente se casam, deixando o caminho aberto para a saída da condessa do país.

Confira como será a semana em Nos tempos do imperador

Segunda

Caxias descobre que Solano Lopez ameaçou o Brasil para Pedro. Luísa sofre com seu afastamento de Pedro. Samuel confronta Diego e afirma que Nélio está enganando Dolores e Pilar. Lupita incorpora o espírito de Germana, e assusta Vitória. Dolores enfrenta Tonico, que repreende Nélio pelo fracasso de seu plano para comprar a fazenda da esposa. Nélio confessa que mentiu para Dolores. Pilar flagra Diego conversando com Tonico.

Terça

Tonico revela a Pilar que Diego é mentiroso. Dolores afirma que esquecerá seu amor por Nélio. Pedro e Samuel sofrem por Luísa e Pilar. Pilar jura vingança contra Tonico. Augusto e Gastão perguntam a Pedro sobre a situação entre Brasil e Uruguai. Prisca, Hilário e Vitória tentam recuperar a memória de Quinzinho. Teresa repreende o comportamento de Gastão junto a seus empregados. Teresa comenta com Celestina sobre a proximidade da partida de Luísa. Dolores se declara para Nélio.

Quarta

Justina comenta com Cândida que Zayla a sondou sobre Mariana, a irmã de Samuel. Caxias comunica a Pedro que o presidente do Uruguai foi deposto, como queriam. Nicolau vê quando Celestina lê uma carta de Nino. Leopoldina e Teresa desconfiam do comportamento de Celestina. Zayla descobre que Pilar rompeu com Diego. Celestina se encontra com Nino às escondidas. Cândida confronta Zayla na frente de Olu, Samuel e Pilar.

Quinta

Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e Pilar reatam o noivado. Nicolau alerta Celestina sobre o risco de ter mentido para Teresa. Isabel faz com que Gastão se desculpe com Guebo. Quinzinho abandona Vitória e as crianças. Borges se interessa ao saber que Justina foi alforriada por Luísa. Pedro e Teresa participam da marcha pela abolição.

Sexta

Tonico e Bernardinho conseguem interromper a marcha pela abolição. Augusto percebe o envolvimento de Pedro com Luísa. Prisca e Hilário temem que Vitória também os abandone e pedem à tia para procurar Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto comenta com Dumas sobre sua relação com Pedro. Solano Lopez declara guerra ao Brasil.

Sábado

Pedro comenta com Teresa sobre sua apreensão com Solano. Luísa inicia os preparativos para voltar à França. Pedro e Luísa se despedem. Augusto e Leopoldina e preparam para seu casamento. Gastão teme que o Brasil se envolva em uma guerra. Vitória e as crianças encontram Quinzinho. Lota e Bernardinho ajudam Quinzinho a recuperar a memória. Augusto e Leopoldina se casam, enquanto Solano Lopez invade o Brasil.