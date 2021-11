Marcelo Falcão, ex-vocalista do O Rappa, tem prisão decretada pela Justiça

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Marcia Hack/Divulgação)

Marcelo Falcão , atualmente em carreira solo e ex-vocalista da banda O Rappa , teve prisão decretada pela Justiça nesta sexta-feira (12/11). O motivo é a falta de pagamento de pensão alimentícia e a informação foi trazida com exclusividade por Fábia Oliveira, colunista do Em Off.

De acordo com Fábia, Falcão não quis pagar pensão à sua filha, Ágatha. Porém, por conta do momento de pandemia, a pena do cantor será cumprida em regime domiciliar e terá duração de até dois meses.

O pedido de prisão foi emitido mas, no momento, o ex-O Rappa se encontra fora do Brasil. A filha do cantor é parte de uma história polêmica na vida de Falcão e só foi reconhecida por ele em 2016. Atualmente, Ágatha tem 22 anos.

Há pouco mais de dois meses, ao se defender das acusações de não pagamento de pensão , Marcelo disse que "cabe ao Judiciário fazer as avaliações pertinentes".