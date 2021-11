Tadeu Schmidt chora ao se despedir do Fantástico; ele vai apresentar o BBB

Ed Estado de Minas

(crédito: internet/Twitter/showdavida)

O apresentador Tadeu Schmidt se despediu do Fantástico na noite deste domingo (14/11). Foram 14 anos na atração, 10 deles à frente do programa, que agora será apresentado por Poliana Abritta e Maju Coutinho. Os gols da rodada ficarão com Alex Escobar. A partir do ano que vem, Schmidt estará à frente do Big Brother Brasil, substituindo Tiago Leifert.

A despedida do apresentador começou justamente no quadro que o levou ao “Show da Vida”, onde comentava a rodada do futebol com bom humor e ao lado dos famosos cavalinhos que representam os clubes. Os intérpretes por trás dos marionetes, Renato Spinelli e Quiá Rodrigues, apareceram na frente das câmeras hoje para homenagear Schmidt.

Em seguida, foi a vez de Poliana Abritta, que dividiu a apresentação com o colega durante sete anos. “Conheço esse moço aqui há quase 30 anos. Um grande amigo, um grande parceiro. Obrigada pela cumplicidade, pelo cuidado, pela confiança. Porque foi isso que fez ser tão bom ao longo desses sete anos. Você vai ser muito feliz e vai brilhar muito”, disse Poliana.

O jornalista encerrou o programa com um discurso emocionado, agradecendo à equipe. “Eu queria poder falar de cada um. Que orgulho que eu tenho de ter feito parte desta equipe. Esse programa é o que é porque é feito por uma equipe absolutamente extraordinária. Quero agradecer, sobretudo, aos telespectadores, que viveram comigo esta história. Especialmente àqueles que um dia disseram mais ou menos assim ‘Eu nem gostava muito de futebol, mas passei a gostar por causa do jeito como vocês fazem no Fantástico’. Eu morro de orgulho disso e vou levar essa memória para o resto da minha vida”, lembrou Tadeu Schmidt.

“Vim pra cá com uma missão difícil, que era dar um novo formato para os gols, e me despeço com esse formato consolidado e aberto para infinitas possibilidades. Aqui no Fantástico eu tive oportunidade para criar, para fazer do meu jeito, para desenvolver tantos projetos dos quais eu me orgulho demais”, continuou o apresentador.

Ele lembrou da importância do jornalismo para a sociedade. “Oficialmente, eu encerro aqui a minha carreira como jornalista. Mas, na essência, eu nunca vou deixar de ser jornalista. Eu posso dizer que nunca senti tanto orgulho de fazer jornalismo profissional. Porque o jornalismo profissional nunca se mostrou tão claramente indispensável para uma sociedade saudável, para um mundo livre e democrático”, destacou.

“Eu vou para o BBB radiante, feliz da vida, empolgadíssimo com essa nova empreitada. Mas, o show da vida vai ficar para sempre no meu coração. Eu amei cada instante que eu vivi aqui. Eu vou embora, mas toda vez que um cavalinho fizer uma graça, toda vez que alguém pedir música no Fantástico, eu vou sentir que eu ainda tenho um pedacinho de mim aqui no show da vida. Obrigado, pessoal”, concluiu. Em seguida, ele deu o último "boa noite" no Fantástico, ao lado de Poliana Abritta.

No fim da noite, a despedida de Tadeu Schmidt era o assunto mais comentado do Twitter no Brasil, aparecendo em primeiro lugar nos Trending Topics.