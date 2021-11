Audiovisual terá debate que integra a classe de profissionais negros

CB Correio Braziliense

Os debates serão norteados pelas políticas públicas almejadas por profissionais negros - (crédito: Apan / Divulgação)

A 2ª edição do Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil será realizada até dia 20 de novembro. Haverá programação online, pela plataforma de Streaming TodesPlay e Youtube. Ao todo serão exibidos 34 filmes. Realização da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), o evento traça painel tanto da presença quanto da permanência de profissionais negros no mercado audiovisual brasileiro, além do incremento de políticas públicas que visem a responsabilidade da inclusão de novos realizadores. A sala Lima Barreto, em Centro Cultural (São Paulo), receberá programação presencial do evento.

O fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual negro e a possibilidade de instrumentalizar os cineastas estão entre as estratégias a serem debatidas. Haverá exploração de temas como novos modelos de produção e a disputa por espaços simbólicos. O Laboratório Negras Narrativas integra a programação, e traz a novidade do segmento Work in Progress no qual serão selecionados documentários, em etapa de finalização, para recebimento de consultorias de editores negros.

O desenvolvimento de projetos de documentário em andamento (curta, longa e narrativa seriada) e Workshops será discutido. No programa Lampejos de Futuro, pesam incursões audiovisuais que projetam a ampliação na integração de profissionais negros. O coletivo caribenho Cinemawon é destaque, no escopo internacional.



PROGRAMAÇÃO

Confira a lista de mesas e debates para o YouTube





Mostra (na plataforma TodesPlay)

Do dia 16 de novembro até as 12h do dia 21 de novembro.

Workshops

Dia 18/11, das 9h30, às 12h30 — Construção de personagens em filmes híbridos — Com Vinícius Silva

Dia 19/11, das 9h30, às 12h30 — Introdução à assistência de direção — Com Thuan Mozart