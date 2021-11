Mostra on-line Eu não Ando só destaca a produção do cinema negro

CB Correio Braziliense

Joel Zito Araújo dirigiu o longas As filhas do vento, um marco no cinema nacional em 2004 - (crédito: Joel Zito Araújo/ Divulgação)

Com formatos virtual e presencial, a mostra Eu não ando só — Mostra Joel Zito Araújo e Convidados vem integrada à programação Diálogos sobre Educação, Arte e Cultura, atividade estimulada pelos núcleos educativos dos museus e centros culturais do Instituto Cultural Vale.

A mostra revela percursos que operam na transformação da imagem do negro no cinema, afirmando presenças e apontando perspectivas acerca do tema. As exibições são às sextas-feiras (em novembro), por meio do canal do Youtube do CCVM (www.youtube.com/centroculturalvalemaranhao).

Curador da mostra, o cineasta Joel Zito Araújo apresenta filmes da carreira, e traça painéis de artistas da relevância de Zózimo Bulbul, Gabriel Martins e Chica Santos. Questões de gênero, de raça, de sexualidade de diferentes gerações estão formuladas no conteúdo. No objetivo central, está a formação do pensamento crítico dos espectadores.

Confira a programação:



Dia 19 de novembro, Estamos todos aqui, de Chica Santos, e Raça, de Joel Zito Araújo.

Dia 26 de novembro, O início do fim e As filhas do vento, ambos de Joel Zito Araújo.



Até 26 de novembro, às sextas-feiras, pelo Youtube do Centro Cultural Vale Maranhão

(www.youtube.com/centroculturalvalemaranhao)