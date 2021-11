Novo filme do Homem-Aranha traz cartaz inédito e terá novo trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Suny/ Divulgação)

Nesta terça-feira (16/11), a um mês da estreia exclusiva nos cinemas brasileiros, o longa Homem-Aranha: Sem volta para casa ganhará novo trailer. A Sony Pictures divulgou novo cartaz e liberará o segundo trailer do aguardado filme estrelado por Tom Holland.