Cacá Carvalho lança o filme Leonardo da Vinci — A obra oculta

O longa tem participação do ator paraense Cacá Carvalho - (crédito: Maria Fanchin/ Divulgação)

Gravado na Casa das Caldeiras (São Paulo), o filme Leonardo da Vinci — A obra oculta mostra, a partir das invenções do célebre italiano, reflexões para o ser humano, com apoio nas ciências e nas artes. Muitos assuntos do filme descrevem a passagem da vida para a morte. Com texto do autor Michele Santeramo, o filme estreará na próxima sexta (19/11), às 20h. Gratuitamente, o espectador pode conferir, em canal do YouTube da produtora Corpo Rastreado. As exibições seguem até 8 de dezembro.



O ator Cacá Carvalho dá vida a Leonardo da Vinci. O foco está numa pesquisa para a criação de uma máquina ideal, a postos para modificar a realidade. Na possibilidade de suspensão do tempo, há brecha para a discussão do fim das mortes para a humanidade. Na concepção visual do filme espaços cênicos

foram transformados em porões, no quarto de Da Vinci e até mesmo no Museu do Louvre.

Leonardo da Vinci — A obra oculta

Entre 19 de novembro e 8 de dezembro. De segunda a sábado, às 20h. Domingo, às 18h. No Canal YouTube Corpo Rastreado. Acesso gratuito. Não recomendado para menores de 12 anos.