Saiba quanto Fernanda Montenegro e Gilberto Gil irão ganhar na ABL

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Fernanda Montenegro e Gilberto Gil são os mais novos imortais da ABL ( Academia Brasileira de Letras ). A atriz e o cantor e compositor serão empossados nas cadeiras 17 e 20, respectivamente, em março de 2022 , e passarão a receber salário fixo e cachês semanais por participação em eventos.

De acordo com as informações do portal UOL TAB , caso compareçam aos compromissos da Academia, os ganhos de Fernanda e Gilberto podem ultrapassar R$ 10 mil por mês.

Vale destacar que os membros da ABL se reúnem duas vezes por semana. Entretanto, por conta da pandemia da covid-19, as reuniões foram suspensas.

Cada imortal recebe, como salário, R$ 3 mil por mês e mais alguns "cachês" pelo comparecimento semanal. Quem vai ao chá das terças-feiras ganha R$ 800. A presença na reunião de quinta-feira garante mais R$ 1 mil. Assim, um membro que participar de todas as reuniões — em um mês com quatro terças-feiras e quintas-feiras — pode passar dos R$ 10 mil mensais.

As eleições de Montenegro e de Gil foram as primeiras após a retomada das atividades presenciais.

Ainda faltam mais três nomes serem escolhidos até o final deste ano para fechar o total de imortais da ABL .