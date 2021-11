Golpistas se passam por mãe de Marília Mendonça e pedem dinheiro aos fãs

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Ruth Moreira , denunciou neste sábado (13/11) um perfil falso nas redes sociais que estava utilizando seu nome para conseguir dinheiro dos fãs da cantora. Os golpistas se aproveitaram da morte trágica da compositora para extorquir outras pessoas usando a identidade da matriarca.

O perfil falso possuía mais de 10 mil seguidores e 109 publicações, todas com fotos de Ruth e Marília. Logo após as denúncias, a conta não podia mais ser encontrada na rede social. "Não vamos aceitar isso. Um golpista está se aproveitando de um momento de fragilidade pedindo Pix para as pessoas se passando pela Ruth Moreira", diz a mensagem escrita por um internauta e republicada pela mãe da cantora.

De acordo com o site Notícias da TV , ainda não se sabe quantas pessoas caíram no golpe do impostor, mas uma imagem compartilhada pelo perfil Golpe das Marílias , criado em homenagem à sertaneja, mostrava que o criminoso contava com quase mil seguidores antes das denúncias.

Apesar do perfil ter sido deletado, é possível encontrar outras contas falsas se passando por Ruth na rede social. Além dela, Murilo Huff , ex-namorado e pai do único filho de Marília , também sofreu um golpe através do Whatsapp.

"Atenção! Estão se passando por mim através deste número! Não sou eu" , afirmou o músico nos Stories do Instagram. O cantor compartilhou uma imagem da mensagem do golpista, que utilizava o DDD 62, de Goiás.

Neste final de semana, a causa da morte da cantora foi divulgada pelo IML (Instituto Médico Legal). O médico Pedro Coelho , responsável pelo caso, declarou que vai atestar politraumatismo dos órgãos vitais no documento que vai ser entregue às autoridades em até nove dias.

"É preciso descartar ou confirmar, por exemplo, se o piloto ou o copiloto passaram mal durante o voo, se tiveram ou não um mal súbito. Todo tipo de detalhe precisa ser analisado" , destacou o médico. Pedro também afirmou que não encontrou qualquer indício de descarga elétrica, uma das hipóteses indicadas pela polícia para justificar a queda.