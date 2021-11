Coreógrafo Israelense é convidado para festival Dança em Trânsito

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Dos dias 18 a 21 de novembro, a Embaixada de Israel traz para o Brasil o coreógrafo israelense, Ido Tadmor, que será atração do festival Dança em Trânsito. O artista irá ministrar em Brasília um workshop para sobre transmitir os sentimentos, de forma empática, de como as pessoas vivem em diferentes partes do mundo. Trazendo pluralidade cultural, o espetáculo Festival Dança em Trânsito apresenta performances e projeções de filmes em diferentes espaços do Centro cultural Banco do Brasil (CCBB), a partir das 17h do dia 18.

Tadmor já chegou a ministrar dois workshops no Rio de Janeiro para o Festival Dança em Trânsito, onde também participaram bailarinos profissionais e semiprofissionais. Dessa vez, o artista vem para Brasília para outras três oficinas nos dias 17 e 18 de novembro, no Centro de Dança.

Dançarino, coreógrafo, professor de dança, produtor, ator e modelo, Ido Tadmor é conhecido como um embaixador da dança em Israel. Nascido em Haifa, o artista completou 30 anos de carreira. Já foi dançarino da Companhia de Dança Batsheva e das companhias de Nova York de Lar Lubovitch e Elisa Monte, além do Scapino Ballet da Holanda e trabalhou como juiz do Israeli Dance Operation Triumph.

Os ingressos para a apresentação têm preços de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), que devem ser adquiridos por meio do site ou app da Eventim. A entrada é gratuita para assistir às sessões de cinema, mas será preciso reservar os bilhetes, a partir das 9h do dia da sessão. As apresentações ao ar livre terão acesso liberado ao público. Confira a programação completa no site do evento

Grupo Garatuja

Nesta sexta-feira (19/11), cerca de 20 adolescentes moradores de São Sebastião, que participam do projeto Garatuja, também participarão de um workshop gratuito comandado por Tadmor.

O projeto Garatuja foi criado pela bailarina brasileira Daniela Couto, no intuito de levar arte e dança para crianças e adolescentes do bairro carente em Brasília.