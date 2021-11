Sessão da tarde: 'Mãos Talentosas - A História de Ben Carson' é exibido nesta quarta (17/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O Dr. Ben Carson é um neurocirurgião de origem humilde e protestante, da cidade de Detroit. Ben tornou-se diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, aos 33 anos. No ano de 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na separação de dois gêmeos siameses. 'Mãos Talentosas - A História de Ben Carson' é baseado nesta trama e é o filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (17/11).



O longa é estrelado por Cuba Gooding Jr, Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher e Tajh Bellow.

Confira o trailer: