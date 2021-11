Amazon celebra o Mês da Consciência Negra

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Para valorizar e abraçar talentos pretos, a Amazon anuncia a campanha ‘Mês da Consciência Negra’, juntamente com o lançamento da página 'Apoie Empreendedores Negros'. As atividades contam com uma curadoria de produtos feitos por pessoas negras, incluindo obras de autores pretos e novos títulos com temática racial adicionados ao Prime Reading. As vendas da página Mês da Consciência Negra, até o dia 30 de novembro, terão 15% do valor destinado aos projetos Preta Comprando Preta, uma rede de apoio às empreendedoras negras e ao Bhub, que proporciona suporte para o desenvolvimento de negócios periféricos.



A Amazon também mostrará o trabalho de editoras negras que narram suas jornadas, como Kitembo, com literatura fantástica e afrofuturista e que promove representatividade dos corpos negros no universo da cultura pop e geek, e a Aruanda, editora de sacerdotes e pensadores umbandistas que quer disseminar as palavras e ensinamentos das entidades e dos orixás.



A ação da Consciência Negra ainda contará com uma curadoria de filmes e séries, que recebem protagonistas negros. As produções audiovisuais estão disponíveis no Prime Video, já a playlist Poder Preto, que recebe artistas negros nacionais e internacionais, está disponível no Amazon Music Prime.