Sessão da tarde: 'Tudo e Todas as Coisas' é a atração desta quinta (18/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Maddie está prestes a fazer 18 anos, mas vive confinada em sua casa. Ainda na infância, a jovem foi diagnosticada com síndrome da imunodeficiência combinada, fazendo com que seu corpo não seja capaz de combater os vírus e as bactérias presentes no mundo. Ela é cuidada com muito carinho pela mãe, uma médica que constrói uma casa especialmente para as necessidades da filha. Quando uma nova família se muda para a casa ao lado, o jovem Olly acaba se encantando pela garota através da janela. Maddie também se apaixona pelo rapaz. Essa é a trama de 'Tudo e Todas as Coisas', filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (18/11).



No elenco estão os atores Ana De La Reguera, Nick Robinson, Anika Noni Rose e Amandla Stenberg.

Confira o trailer: