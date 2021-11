Fátima Bueno narra viagens culturais em seu novo livro

CB Correio Braziliense

Fátima Bueno lança livro com apanhado de registros de viagens culturais - (crédito: Arquivo pessoal/Fátima Bueno )

A designer Fátima Bueno lança, no domingo (21/10), o seu livro Arte como destino – viagens e conexões, um apanhado de registros de viagens guardados em seus arquivos com recortes temáticos de suas experiências de estrada. O evento ocorre a partir das 17h, no Museu de Arte de Brasília (MAB), localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte. A obra é a segunda publicação do selo editorial brasiliense Boníssimo! Edições.

O roteiro de Fátima Bueno inclui passagem por duas Bienais de São Paulo, pela Documenta de Kassel, por salões de design em Milão, conferências sobre arte e tecnologia no País de Gales, algumas edições da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e um evento sobre desenho de mobiliário em Chapecó (SC).

Em seus textos, a autora não se limita a relatar o que vê em museus e galerias. Ela também mergulha na história dos lugares por onde passou, apresenta personagens curiosos que cruzaram seu caminho e narra imprevistos de percurso.

A segunda parte do livro, Conexões, é dedicada a outras “viagens”, como a experiência com o Santo Daime, o desafio de fazer a curadoria do Projeto YearZeroZero (2000), na Galeria da Universidade de Brasília, ou a epopeia que enfrentou para registrar no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) uma de suas criações, o Bicolé, um suporte para reutilização de sacolas plásticas de supermercado.

Graduada em Artes Visuais e mestre em Arte e Tecnologia da Imagem pela Universidade de Brasília, Fátima é também formada em Letras pelo UniCeub e autora dos livros Estou na quadra (Thesaurus, 2010) e Do peixe vivo à geração coca-cola: música em Brasília 1960-1980 (MusiMed, 2017). Como designer, ganhou os prêmios Oswaldo Bratke no XII Prêmio Museu da Casa Brasileira e Top Tem na edição Brasil Faz Design de 1998.