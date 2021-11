Rapper Young Dolph é morto a tiros aos 36 anos, nos Estados Unidos

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Instagram/Reprodução)

O Rapper Young Dolph, de 36 anos, nascido em Chicaco e criado em Memphis, foi morto a tiros em uma loja de biscoitos em Memphis, cidade do estado de Tennessee, nos Estados Unidos. O artista estava na loja que costumava frequentar junto com o primo, quando um indivíduo armado apareceu em um veiculo na frente do estabelecimento e atirou, informou a imprensa local.

Autoridades locais afirmaram que "informações preliminares indicam que a vítima é Adolph Robert Thornton Jr.", conhecido por seu nome artístico Young Dolp. Ainda não há informações sobre a identidade do suspeito.

Trajetória

Em 2016, o rapper lançou o primeiro álbum de estúdio, King of Memphis que alcançou a posição 49 na parada Billboard. Canções como Tric or Treat, Tatted, Major e Whole Lotta fazem parte do repertório do artista. O álbum de 2020 Rich Slave, também é conhecido por ter alcançado o topo das paradas de sucesso.

Young deixa dois filhos.

Essa não é a primeira vez que o rapper sofreu um atentado a tiros. Em fevereiro de 2017 seu carro foi alvo de cerca de 100 tiros, o que rendeu, inclusive, uma de suas musicas 100 shots (100 tiros). Além disso, em setembro do mesmo ano recebeu múltiplos tiros em Hollywood, em Los Angeles, ninguém foi preso nesse caso.