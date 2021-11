Leonardo José, dublador de Thanos e Professor Xavier, morre aos 78 anos

LM Luísa Mariana Moura*

Leonardo José, dublador do personagem Thanos, morreu nesta quinta-feira (18/11), aos 78 anos. Ator foi diagnosticado recentemente com um câncer no pulmão. A noticia de seu falecimento foi confirmada pela esposa Angelamaria Lachtermacher.

Há alguns dias, foi divulgada nas redes sociais por colegas de profissão, uma campanha para ajudar a família a custear os tratamentos médicos do ator e dublador.

Leonardo ingressou na dublagem em 1972. Ele era famoso por dar voz ao vilão da saga "Vingadores", Thanos e personagens famosos como Kerchak, em "Tarzan", Charles Xavier (o Professor X), em "X-Men", Kron, em "Dinossauro" e Shan-Yu, em "Mulan".

Nas redes sociais, fãs demonstraram grande comoção com a perda do ator:

Aos 78 anos, Leonardo José (dublador de Thanos e Professor Xavier) faleceu vítima de câncer de pulmão.



Descanse em paz, rei. ???? pic.twitter.com/RX6pgYWMN3 — Marvel News (@BRMarvelNews) November 18, 2021

Leonardo José

1943 - 2021



Descansarei finalmente e verei o sol nascer em um universo agradecido.

Este dia esta sendo doloroso. pic.twitter.com/hqSDA0tL6t — HASHIRAMA ?????????? (@Kelly52040117) November 18, 2021