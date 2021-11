Paulo Niemeyer Filho eleito na ABL

CB Correio Braziliense

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu, ontem, o novo ocupante da Cadeira 12 de seu quadro de membros efetivos. O vencedor foi o médico e escritor Paulo Niemeyer Filho, que recebeu 25 votos em sessão híbrida no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. Participaram da eleição 34 acadêmicos de forma presencial ou virtual, com uma abstenção por motivo de saúde.

"Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado", declarou o presidente da ABL, Marco Lucchesi, no site da instituição.

O novo acadêmico Paulo Niemeyer Filho, depois da recente eleição de Fernanda Montenegro e Gilberto Gil, entra na vaga de Alfredo Bosi, falecido em abril deste ano. Os ocupantes anteriores da cadeira 12 foram: Urbano Duarte (fundador), Augusto de Lima, Vítor Viana, José Carlos de Macedo Soares, Abgar Renault e Dom Lucas Moreira Neves.