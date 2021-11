Prêmio Oceanos anuncia finalistas para edição de 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O Oceanos - prêmio de literatura em língua portuguesa, anunciou nesta quinta-feira (18/11), os 10 finalistas da edição de 2021. Na primeira etapa do prêmio, 1.835 livros, publicados em 10 países, foram avaliados por um júri composto de 95 professores de literatura, críticos literários, escritores e poetas, que selecionou 54 semifinalistas. Na segunda etapa, sete jurados eleitos pelo primeiro júri escolheram os 10 finalistas.

Integram a lista oito romances, um livro de conto e um livro de poemas, escritos por autores do Brasil, Portugal, Moçambique e Timor Leste. Entre os finalistas estão Maria Altamira, oitavo romance de Maria José Silveira e que trata da luta dos povos indígenas pela sobrevivência; O avesso da pele, de Jeferson Tenório, que aborda a questão da violência racial enfrentada por homens negros no Brasil; e Fé no inferno, romance de Santiago Nazarian que aborda o genocídio armênio.

A premiação é realizada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, via Lei de Incentivo à Cultura, e conta com o patrocínio do Banco Itaú, do Instituto Cultural Vale e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa. O evento também conta com o apoio do Itaú Cultural, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, além de apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.

Os vencedores serão conhecidos em dezembro. O valor total da premiação é de 250 mil reais, sendo R$ 120 mil para o primeiro colocado, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro.

Confira a lista completa dos finalistas do Oceanos 2021:

A tensão superficial do tempo (Todavia), de Cristovão Tezza – romance brasileiro

Fé no inferno (Companhia das Letras), de Santiago Nazarian – romance brasileiro

Inferno (Assírio & Alvim), de Pedro Eiras – poesia portuguesa

Maria Altamira (Instante), de Maria José Silveira – romance brasileiro

O ausente (Relicário), de Edimilson de Almeida Pereira – romance brasileiro

O avesso da pele (Companhia das Letras / Portugal), de Jeferson Tenório – romance brasileiro

O mapeador de ausências (Caminho, Companhia das Letras e Fundação Fernando Leite Couto), de Mia Couto – romance moçambicano

O osso do meio (Relógio D’Água), de Gonçalo M. Tavares – romance português

O plantador de abóboras (abysmo), de Luís Cardoso – romance timorense

Pessoas promíscuas de águas e pedras (Patuá), de Thais Lancman – contos brasileiros