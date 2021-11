Médico-cirurgião Paulo Niemeyer Filho é eleito para a ABL

CB Correio Braziliense

O médico-cirurgião e escritor Paulo Niemeyer é o novo ocupante da cadeira 12 da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito nesta quinta-feira (18/11), com 25 votos em sessão híbrida no Petit Trianon. Participaram da eleição 34 acadêmicos de forma presencial ou virtual, com uma abstenção por motivo de saúde.

“Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado”, declarou o Presidente da ABL, Acadêmico Marco Lucchesi, no site da instituição.

Paulo Niemeyer Filho ocupa a vaga de Alfredo Bosi, falecido em abril deste ano. Os ocupantes anteriores da cadeira 12 foram: Urbano Duarte (fundador), Augusto de Lima, Vítor Viana, José Carlos de Macedo Soares, Abgar Renault e Dom Lucas Moreira Neves.