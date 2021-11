Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia na SPFW: "Sejamos felizes como somos"

LM Luísa Mariana Moura*

Luciano Szafir foi um dos destaques do São Paulo Fashion Week na noite da última quinta-feira (18/11). O ator desfilou para o estilista Walério Araújo e chamou atenção ao aparecer com a blusa aberta mostrando a bolsa de colostomia que usa após complicações por reinfecção do coronavírus.

Szafir ficou um mês internado em decorrência da doença e a retomada ao desfile gerou emoção. Durante período em que esteve no hospital, sofreu complicações e foi submetido a uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon.

Nas redes sociais, ex-modelo não escondeu a emoção ao desfilar com a bolsa de colostomia, usando como símbolo da sua luta contra a covid-19:



Acompanharam o desfile a filha Sasha Meneghel, modelo, e seu marido, o cantor João Figueiredo, que estavam na plateia e também no camarim tietando o ator.

