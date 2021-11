Saiba como será a primeira semana de Quanto mais vida, melhor!

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (22/11), a Globo estreia a novela Quanto mais vida, melhor! na faixa das 19h e, assim, passa a ter produções inéditas nos principais horários destinados à teledramaturgia.

Escrita por Mauro Wilson, Quanto mais vida melhor! começa com um acidente aéreo no qual os protagonistas Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta) e Flávia (Valentina Herszage) sofrem um acidente aéreo e são dados como mortos.

Enquanto as famílias sofrem com a notícia, os quatro têm um estranho encontro com a Morte, com quem fazem um trato. Eles voltarão à vida para tentar melhorar as atitudes. Mas, para um deles, esse "presente" tem data de validade: um ano. Depois desse tempo, eles vão se reunir e um deles realmente morrerá.

Confira os capítulos da semana em Quanto mais vida, melhor!

Segunda

Guilherme, Paula, Neném e Flávia se apavoram com uma forte turbulência no avião. Tina e Bianca assistem ao pai jogando bola e ficam animadas. Marcelo tenta convencer Paula a vender sua empresa para a rival Carmem. Cora chama Flávia para participar de um golpe. Guilherme briga com Rose em uma festa. Osvaldo marca um teste para Neném em um clube de São Paulo. Bianca passa mal e todos se preocupam. Neném lembra de Rose. Celina e Daniel reclamam de Rose para Guilherme. O plano de Cora dá errado, mas Flávia acaba ficando com a mala com os dólares. Jairo exige que Guilherme deixe Neném viajar com eles. Flávia se disfarça como comissária, e Jairo a convida para completar a tripulação do avião. Neném e Paula tentam conversar com Guilherme, que não dá muita atenção.

Terça

Guilherme, Paula, Neném e Flávia tentam entender o que aconteceu com eles. Nedda sente um mal-estar, e Jandira e Betina a apoiam. Ingrid se angustia com a notícia do acidente da mãe, e Tuninha tenta acalmá-la. Celina estranha a reação de Rose ao saber que Neném estava no avião com Guilherme. Rose lembra de Neném e começa a chorar. Celina questiona Joana sobre seus sentimentos por Guilherme. A polícia leva Juca e Odete até a delegacia. Nedda vai com a família para o aeroporto. Rose conta para Tigrão sobre o acidente de Guilherme. Guilherme, Paula, Neném e Flávia veem uma figura se aproximar. Cora acusa Flávia pelo roubo. Os quatro sobreviventes ganham uma segunda chance e recebem um aviso surpreendente. Celina tenta descobrir com Nedda se Neném e Rose se conheciam. Tina e Tigrão sofrem por seus pais. Ingrid toma uma decisão e Tuninha a apoia. Guilherme, Paula, Neném e Flávia são encontrados.

Quarta

Nedda sugere que todos pensem nos momentos felizes que tiveram com seus entes queridos. Os familiares veem na TV que Guilherme, Paula e Neném foram resgatados e vibram com a notícia. Tina e Tigrão descobrem que sua família está viva. Rose vai falar com Nedda e percebe o olhar de Celina. Marcelo se enfurece ao saber que Paula está viva. Marcelo e Carmem se encontram. Flávia se preocupa com a mala com os dólares. Carmem confidencia a Marcelo por que quer acabar com Paula. Os quatro sobreviventes se preocupam com o aviso que receberam. Flávia foge dos repórteres. Neném chega em casa e todos se emocionam. Ingrid e Tuninha se assustam com a raiva de Paula contra Carmem. Tigrão observa o pai com Celina e Daniel. Guilherme abraça Rose. Neném se revolta ao saber que não irá mais fechar o contrato com o time de futebol. Flávia, Guilherme, Paula e Neném têm alucinações.

Quinta

Neném abraça as filhas para tentar se acalmar e implora que Osvaldo consiga um time para ele jogar. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Paula convence os diretores a se empenharem com ela para recuperar a empresa. Celina questiona Rose sobre seus sentimentos. Paula pensa em usar Neném na campanha de seu novo produto. Neném decide vender seus troféus e medalhas. Juca avisa a Flávia que ela está sendo procurada pela polícia por causa do golpe no aeroporto. Rose segue Neném pelas ruas. Guilherme é preso com Tigrão. Daniel se surpreende com as infrações de Tigrão. Neném se recusa a participar da campanha de Paula. Guilherme pede ajuda para conquistar seu filho, e Rose o apoia. Neném treina com Osvaldo. Flávia muda o visual e surpreende Murilo. Nedda é despejada do salão, e Neném a conforta.

Sexta

Osvaldo oferece sua casa para colocar os móveis do salão. Cora afirma a Nunes que Flávia não é a comissária que estava no acidente de avião. Neném se culpa por Nedda ter perdido seu salão. Marcelo questiona Carmem sobre a morte do marido de Paula. Joana se decepciona ao saber que Guilherme não pretende se separar de Rose. Nunes e Prado falam para Guilherme que Flávia pode estar envolvida em um furto e pedem que ele a reconheça pela foto. Cora manda seus irmãos encontrarem Flávia. Rose desiste ir à casa de Neném. Flávia se disfarça para cantar na Pulp Fiction. Neco e Leco ameaçam Murilo para descobrir o paradeiro de Flávia.

Sábado

Flávia consegue salvar Murilo, e a proximidade dos dois incomoda Vanda. Paula sonha com Neném e acorda assustada. Rose decide matricular Tigrão em um colégio público. Guilherme recebe as bagagens que estavam no avião. Tigrão encontra Tina na escola e fica animado. Guilherme abre a mala de Flávia e vê os dólares. Neném e Betina se preocupam com os exames de Bianca. Osvaldo avisa que não conseguiu fechar um contrato, e Tina e Bianca tentam animar o pai. Guilherme pede para Joana conversar com Rose. Flávia liga para Guilherme e descobre que ele já sabe sobre os dólares. Paula compra os pertences que Neném deixou na loja de usados e vai até a casa de Nedda. Paula convida Neném para sair. Leco e Neco encontram Flávia e Guilherme, que fogem dos irmãos. Paula e Neném veem os amigos na rua e os ajudam a fugir dos vilões.