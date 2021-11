Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (20/11)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Divertimento



Data estelar: Mercúrio e Júpiter em quadratura; Lua começa a minguar em Gêmeos.



Cuida para não abrires tanto o leque de opções de excitação e divertimento para este final de semana que, pela amplitude do cardápio, tu acabes não fazendo nada.



Prefere te concentrar no pouco que estiver ao teu alcance imediato do que sair em busca de algo que eventualmente poderia acontecer, mas que requereria muitas manobras complicadas de tua parte.



É importante que te envolvas em algum tipo de celebração, porque alma humana nenhuma merece existir sob o jugo do cumprimento de obrigações o tempo inteiro; é preciso se divertir e passar bem.



O divertimento não é mera superficialidade, é uma atividade essencial porque, sem ela, a alma desidrata e fica triste.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Invente alguma forma nova de se aproximar às pessoas que você quer conquistar, porque o afeto é necessário, e sem ele a vida se torna muito árida. Receber afeto é algo que requer a contrapartida, a oferta do afeto.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece loucura, mas deve haver um certo regozijo no sofrimento, porque de outra maneira esse não teria se convertido na nota dominante dos relacionamentos humanos. Procure sair dessa sintonia, há mais vida para viver.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quanto mais você pensa, mais sua alma sofre também, porque se depara com certas complexidades que não seria possível solucionar. Porém, a saída para encarar tudo isso, e não sofrer, é a aceitação incondicional.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se você vive lutando contra sombras e demônios, um dia despertará e perceberá que perdeu de vista o fio de meada de seus sonhos e ideais, se convertendo, pela proximidade e habitualidade, numa dessas sombras e demônios.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Proteja e cuide bem das pessoas com que você se relaciona, porque sobre esse fundamento você encontrará ponto de apoio firme o suficiente para tudo o mais que você pretenda conquistar. É uma atitude básica e complexa.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Renove seus relacionamentos significativos, convidando as pessoas a participarem de eventos que as façam sentir-se parte de sua vida. Integrar essas pessoas à sua vida é o método de renovação dos relacionamentos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as coisas que normalmente você faz para se sentir bem não lhe brindam com o mesmo resultado, ou você insiste até dar certo, ou muda o canal e se dedica a fazer outras coisas. O que importa é obter o resultado do prazer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Celebrar as conquistas alheias como se fossem as próprias é a mais elevada prova de evolução humana. Muito difícil, porque a alma é tomada por sentimentos nada nobres, como ciúme e inveja, que a diminuem e desvalorizam.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os relacionamentos humanos serão sempre muito complexos, e isso há de ser tido em conta por quem pretender experimentar algo parecido com amor. Procure se aproximar a esse estado de graça todos os dias.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que você pode fazer para agradar as pessoas com que se relaciona? Ou, pelo menos, o que você pode fazer para não desagradar sistematicamente essas pessoas? O bem-estar dos outros é também seu bem-estar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Como se poderia experimentar serenidade e paz de espírito com tanta coisa distorcida se desenvolvendo pelo mundo afora? Com certeza, para isso acontecer, sua alma teria de viver isolada do resto do mundo. Impossível.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você viver o regozijo que tanta falta parece lhe fazer, você não precisa ir longe em busca de sofisticação, mas aproveitar todos os recursos que se encontram disponíveis e ao alcance da mão. Para que complicar?