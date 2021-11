Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (22/11)

OQ Oscar Quiroga

Incoerência



Data estelar: Lua míngua em Câncer.



É possível passar a vida ocultando nossas fragilidades e vulnerabilidades de todas as pessoas com que nos relacionamos, mas é impossível fazer isso com o olhar de nossa própria consciência.



Dia a dia, minuto a minuto, o ser interior que somos é testemunha da realidade em que vivemos e da narrativa que inventamos para fingir que ela é diferente e, talvez, essa seja a fonte de maior vulnerabilidade para todos nós, o esforço de sermos diferentes do que realmente somos.



A incoerência é parte integrante de nossa experiência de ser, e quem muito exigir coerência de seus semelhantes, confessa assim o medo de que suas próprias incoerências venham à tona.



A experiência humana de ser é complexa e, no mínimo, podíamos todos aceitar que esse é o jogo e o jogar com alegria.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É impossível ir longe quando não se faz nada concreto para sair do lugar. Concreto é aquilo que você colocar em prática, mesmo que pequeno, para que as coisas vão se costurando de acordo com as intenções. Essa é a magia.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Num momento de furor, se dizem coisas impensadamente, isso acontece, não deveria haver grande perturbação, desde que, é claro, houvesse o contrapeso que equilibrasse e retificasse o erro cometido. Ou não?



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Importante mesmo é que você seja consciente do jogo que tenta fazer para que as coisas lhe sejam favoráveis. Isso é importante, porque assim você também terá consciência do jogo que as outras pessoas fazem. Importante.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sobreviver não é suficiente, é preciso viver, se lançar à aventura para experimentar um pouco de regozijo, de excitação. Não se pode passar todo o tempo sob o jugo de obrigações que não têm mais sentido.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que não podem ser compartilhadas, mas que deveriam, porque produzem regozijo, e esse se multiplica na mesma medida em que seja compartilhado. Se o cenário é complicado, pois então você precisa simplificar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A realidade não oferece um toque delicado, mas firme e contundente. Só que sua alma anda precisando de paz de espírito, justamente pela dureza de tudo que está em andamento. Vale a pena obter um respiro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Querer que algo aconteça não é suficiente, porque apesar de o provérbio afirmar que querer é poder, na prática, você só pode realizar algo quando supera a fase do simples querer e coloca mãos à obra para fazer acontecer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada mais frustrante do que o entusiasmo das promessas passar em brancas nuvens, sem nada ser posto em prática. Isso não é digno dos relacionamentos humanos, porque é assim que se perde a confiança, virtude fundamental.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que se ganha com a teimosia? E quando saber se o movimento é da teimosia, e não da persistência? Estas são perguntas que vale a pena sua alma tentar responder, porque nelas está a diferença entre o certo e o errado.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Suas intenções precisam ficar muito claras para todas as pessoas, só assim você deixará de sentir a pressão para mostrar seu jogo. Não há melhor maneira de se ocultar do que abrindo o jogo completamente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Com ajuda ou sem ela, há coisas que precisam ser feitas e seria melhor encarar as tarefas pertinentes sem esperar pela mão amiga. Se ela vier, melhor, o caminho será mais leve e divertido. Sem ela, você vai se virar também.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É de pouco valor você deixar de expressar seus viscerais sentimentos, em nome de preservar a ordem. Essa ordem constrange você e não seria saudável você engolir sapos a esta altura do campeonato. Expressão!