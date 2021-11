Kim Kardashian e Pete Davidson estão oficialmente namorando, diz site

PU Portal UAI

Segundo o site Page Six, Pete Davidson realmente entrou para a família Kardashian. Uma possível fonte afirma que o comediante do Saturday night live e a socialite estão oficialmente namorando.

Davidson recentemente viajou para a Califórnia para seu aniversário de 28 anos esta semana e passou um tempo na mansão da mãe de Kim, Kris Jenner , em Palm Springs, com Flavor Flav , que foi quem compartilhou fotos de todos em pijama, em seu instagram .

Pete riu das especulações sobre seu relacionamento com Kim Kardashian durante sua participação no programa Late night com Seth Meyers, aonde foi promover seu novo show.

O comediante foi visto com Kim diversas vezes, e foi questionado por Meyers na entrevista. O apresentador se referiu ao romance de Pete e Kim quando disse: "Quero falar sobre uma coisa. Eu acho que quero confirmar se é verdade ou se é um boato. Isso é algo que vi bastante na imprensa… Gostaríamos que você falasse aqui".

Parque de diversões com Kourtney e Travis





No inicio do mês, a revista norte-americana People teve acesso às fotos de Kim e Pete em um parque de diversões na Califórnia, nos Estados Unidos. A publicação revelou que os dois estavam acompanhados de Kourtney Kardashian e o noivo Travis Barker.

Nas fotos, é possível ver Kim e Pete de mãos dadas no estacionamento do parque. Naquela ocasião, a publicação afirmou que eles eram apenas amigos. "Eles estão nos mesmos círculos [de amizade], então eles ficarão juntos de vez em quando. São apenas amigos saindo", garantiu uma fonte à revista.