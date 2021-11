Mulher de Liminha acusa Nadja Pessoa de dar 'cantada' no marido

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

A dentista afirmou para a colunista Fabia Oliveira , do portal Em Off ter visto mensagens da ex-participante dos realities Power Couple , A Fazenda e da Ilha Record com o animador de palco do SBT , até altas horas da noite pelas redes sociais.

Fernanda , que é amiga de D'Black , ex-marido de Nadja , ainda revelou estar feliz que o cantor saiu do casamento com a influenciadora digital "a tempo".

"A 'cobra' da Nadja Pessoa mandando mensagem, cantada às 23:30h em plena sexta-feira no direct do Instagram do meu marido. Eu que já atendi várias vezes essa ‘cobra’ junto com o meu amigo D’Black que tenho maior carinho e respeito. Falei com ele ontem. Me ligou de vídeo do celular Liminha. Mulherzinha baixa, ainda bem que D’Black saiu a tempo", disparou.

"Já atendi essa ‘cobra’ várias vezes e de graça. Ela mexeu com quem está quieta, e vem dela essa maldade. Partiu dela, não dele [Liminha]. A briga dela é comigo", declarou.

Segundo ela, Liminha não tem intimidade nenhuma com Nadja.

"Não tem intimidade nenhuma para mandar recado para o Liminha. Gravou esses dias no Vem pra cá, sequer perguntou de mim, me conhece mais que Liminha, sabendo que por diversas vezes foi no meu consultório gratuito, fiz procedimentos para ela, e D’Black. Antes de ontem, D’Black me chamou no vídeo no camarim do celular do Liminha e ela manda uma carinha do nada para Liminha querendo puxar assunto sendo que nunca falou nada com ele", afirmou.

Fiuza , resolveu botar a boca no trombone e publicou stories no Instagram , falando sobre a cobra caninana , citada por Rico Melquiades , no reality rural comandado por Adriane Galisteu , na Record TV e disse que esse tipo de cobra tem em todo o lugar.

Na sequência, ela disse que na verdade o nome da cobra era 'Cobra Naja', se referindo a influencer.

E sem papas na língua, afirmou que D'Black se livrou na hora certa (sobre o fim do casamento com Nadja).

"Amigo você é um homem de sorte! Teve sabedoria, não foi picado pela cobra Naja", disse.

Fernanda Fiuza , mulher de Liminha , acusou Nadja Pessoa de ter dado uma 'cantada' em seu marido (foto: Divulgação)

Após a repercussão, Nadja rebate mulher de Liminha



Acusada de dar 'cantada' em Liminha , Nadja Pessoa abriu o jogo e alegou que não foi ela a responsável por mandar mensagem para o assistente de palco , e sim o administrador das suas redes.

"Do nada, vem meu ADM e respondeu um direct, naquele dia, sabe? Que a gente foi para o Vem pra cá, ele [Liminha] me marcou em alguma coisa, e daí meu ADM sai respondendo todo mundo sabe? Todo mundo que manda direto ele vai lá e responde com uma carinha. Eu vou até dar print aqui, vou te mandar. E daí ela [Fernanda Fiuza] já tirou isso, conseguiram meu número, entendeu? Golpe, golpista, quer ser famosa", afirmou.

A influenciadora está muito revoltada com a polêmica que está considerando processar Fernanda Fiuza por calúnia e difamação.

"Não sei se dou minha versão, ou já boto um processo nela, entendeu? Por difamação e calúnia. Porque eu estou com um advogado de mídia digital, que eu [já] vou jogar alguns processozinhos em algumas pessoas. Eu vou até ligar pra ele [advogado] aqui, vou conversar com ele sobre isso. Isso aí é querendo fama, entendeu? Aí quer me usar, aí viu uma oportunidade e caiu em cima dela. Eu tenho uma perseguição com a porra desse povo, que não consegue ser famoso por conta própria, aí vem usar a pessoa, aí vai levar um processo", declarou.