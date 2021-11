Estátua de Paulo Gustavo é instalada em Niterói no dia do aniversário da cidade

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Prefeitura de Niterói/Divulgação)

Duas estátuas em homenagem a Paulo Gustavo serão entregues e instaladas nesta segunda-feira (22/11) em Niterói, no Rio de Janeiro, data que a cidade comemora 448 anos de fundação. A homenagem, direcionada ao ator que morreu em maio deste ano por conta da covid-19, será para lembrar a cidade em que o humorista nasceu e morreu.

A primeira estátua do ator está sendo instalada no parque Campo de São Bento e retratará o próprio Paulo Gustavo. A segunda, será da personagem mais marcante do artista, a Dona Hermínia. Os dois monumentos têm 1,82 metro de altura.

Para o momento, estão previstas as participações do prefeito de Niterói, Axel Grael, de familiares de Paulo Gustavo, e do artista Jo Grassini, que esculpiu as estátuas.

A direção do parque falou sobre a homenagem em uma postagem no Instagram. "Paulo era uma pessoa extraordinária e com grande sensibilidade social. Durante a pandemia, ajudou centenas de pessoas e sempre mostrou nossa cidade através de seus trabalhos. O Campo de São Bento foi um dos cenários. Uma homenagem justa ao filho de Dona Déa e de Niterói!"

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.